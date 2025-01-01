Junggesellenabschied mit FolgenJetzt kostenlos streamen
One Tree Hill
Folge 11: Junggesellenabschied mit Folgen
40 Min.Ab 12
Die Hochzeitsvorbereitungen sind in vollem Gange, und Lucas und Lindsey planen nun auch die Junggesellenpartys. Sie beschließen, ihre Feiern zusammenzulegen, um so Nathan und Haley wieder ins Gespräch bringen zu können ... Brooke freut sich auf eine Begegnung mit Owen, trifft dann aber auf Chase, mit dem sie auch mal etwas hatte ... Dan wurde aus dem Gefängnis entlassen und es wird wohl nicht lange dauern, bis er bei seiner Familie auftaucht ...
