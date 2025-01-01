One Tree Hill
Folge 13: Echos der Vergangenheit
41 Min.Ab 6
Nach der geplatzten Hochzeit mit Lindsey war Lucas mit seiner Mutter, Andy und Lily ein paar Wochen auf hoher See. In der Zeit wurde ihm immer mehr bewusst, dass er Lindsey wirklich liebt und mit ihr zusammen sein möchte. Peyton ist indes noch nicht bereit, loszulassen ... Brooke, die eine Familie gründen will, versteift sich immer mehr auf die Idee, ein Kind zu adoptieren ... Haley und Nathan machen bei ihrer Ehetherapie anscheinend wirklich Fortschritte und nähern sich an ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick