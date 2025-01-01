Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Du wirst sterben

WarnerStaffel 9Folge 10
Du wirst sterben

Du wirst sterbenJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 10: Du wirst sterben

40 Min.Ab 16

Es gibt eine Spur von Nathan! Dan, Chris Keller und Julian machen sich auf den Weg zu einem Lagerhaus, in dem Nathan eingesperrt sein soll. Froh, ihn am Leben zu sehen, machen sich alle gemeinsam auf die Flucht. Plötzlich steht jedoch der bewaffnete Dmitri vor ihnen und setzt einen Schuss ab. Indes durchlebt Brooke einen wahren Albtraum: Xavier hat sie in seine Gewalt gebracht und droht, sie zu vergewaltigen und umzubringen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen