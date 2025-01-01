One Tree Hill
Folge 1: Die Hölle auf Erden
41 Min.Ab 6
Die Zwillinge halten Julian und Brooke mächtig auf Trab - besonders die "Nachtschichten" rauben dem jungen Paar den letzten Nerv. Auch im Job läuft es nicht rund: Während sich Julian mit seinem Studio-Projekt verschuldet, findet Brooke niemanden, der ihr Fashionlabel finanziert. Unterdessen steigt Chris Keller bei Hayleys Musiklabel ein. Es stellt sich heraus, dass er zwar ein schwieriger Charakter, aber auch ein genialer Produzent ist.
