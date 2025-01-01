One Tree Hill
Folge 9: Und niemand weiß wo
40 Min.Ab 12
Haley und Dan suchen nach einer Spur, die sie zu Nathan führen könnte und kontaktieren den Dealer Billy. Sie schrecken nicht vor Gewalt zurück, sollte dieser nicht mit Informationen herausrücken. Clay findet seine Erinnerung wieder und überwindet sein Trauma. Er weiß nun, dass er mit Sara den gemeinsamen Sohn Logan hat. Er besteht darauf, dass der Junge zu ihm zieht ...
