One Tree Hill
Folge 6: Das falsche Team
40 Min.Ab 12
Nathan bleibt verschwunden. Alles deutet darauf hin, dass er von einer osteuropäischen Bande entführt wurde. Er hatte sich nämlich während des Talent-Scoutings für einen Spieler interessiert, den auch ein Teambesitzer aus Osteuropa, dem alle Mittel recht sind, rekrutieren wollte. Unterdessen gelingt Clay die Flucht aus der psychiatrischen Klinik. Sein dissoziatives Verhalten bringt ihn jedoch auf kürzestem Weg wieder dorthin zurück.
