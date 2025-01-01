One Tree Hill
Folge 7: Nachforschungen
41 Min.Ab 12
Nathan ist immer noch in der Hand der osteuropäischen Verbrecher, die den Auftrag haben, ihn zu töten. Mit viel Glück und Geschick gelingt Nathan die Flucht. Als er auf einen Polizisten stößt, atmet er erleichtert auf. Er ahnt jedoch nicht, dass selbst der Ordnungshüter korrupt ist. Julian und Dan suchen nun mit allen Mitteln nach ihrem verschwundenen Freund. Indes soll Xavier, der Mörder von Quentin Fields, aus dem Gefängnis entlassen werden. Brooke ist angst und bange ...
