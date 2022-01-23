Das Hausboot: Minimaler Stauraum, maximales Chaos?Jetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 9: Das Hausboot: Minimaler Stauraum, maximales Chaos?
24 Min.Folge vom 23.01.2022Ab 6
Isabella Franke ist zu Gast auf einem Hausboot in Köln. Das Feriendomizil wirkt auf den ersten Blick wunderbar aufgeräumt. Doch bei genauerem Hinsehen wird schnell klar, dass die Expertise der Ordnungs-Spezialistin gefragt ist. Der Küchenschrank offenbart einige Baustellen, die eine neue Sortierung und mehr Stauraum erfordern. Kann Isabella hier eine schnelle und praktische Lösung finden?
