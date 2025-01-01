Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 14: Aufräumen in der WG-Küche
24 Min.Ab 6
Nach dem Partykeller geht es einem weiteren Raum in einer WG in Köln an den Kragen. Denn in der Küche herrscht ebenfalls das pure Chaos. Um für Ordnung und mehr Stauraum zu sorgen, muss sich Isabella etwas einfallen lassen. Zuerst sind die beiden Kühlschränke an der Reihe, bevor es gilt, die Schubladen und Regale zu sortieren. Kann sich die Wohngemeinschaft an Isabellas neues System gewöhnen?
