Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Aufräumen in der WG-Küche

sixxStaffel 1Folge 14
Aufräumen in der WG-Küche

Aufräumen in der WG-KücheJetzt kostenlos streamen

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 14: Aufräumen in der WG-Küche

24 Min.Ab 6

Nach dem Partykeller geht es einem weiteren Raum in einer WG in Köln an den Kragen. Denn in der Küche herrscht ebenfalls das pure Chaos. Um für Ordnung und mehr Stauraum zu sorgen, muss sich Isabella etwas einfallen lassen. Zuerst sind die beiden Kühlschränke an der Reihe, bevor es gilt, die Schubladen und Regale zu sortieren. Kann sich die Wohngemeinschaft an Isabellas neues System gewöhnen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
sixx
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Alle 5 Staffeln und Folgen