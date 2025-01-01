Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Büro-Makeover bei Influencerin Anika Teller

sixxStaffel 1Folge 11
Büro-Makeover bei Influencerin Anika Teller

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 11: Büro-Makeover bei Influencerin Anika Teller

23 Min.Ab 6

Isabella Franke ist zu Gast bei Influencerin Anika Teller in Köln. Gemeinsam wollen sie deren Problemzone, das Arbeitszimmer, auf Vordermann bringen. Bereits beim ersten Anblick wird klar, dass hier das reinste Chaos herrscht. Kann Ordnungsexpertin Isabella systematisch aufräumen und Anikas täglicher Arbeit neue Struktur verleihen?

