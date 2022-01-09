Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Ordnungsproblem bei Schauspielerin Joyce Ilg

sixxStaffel 1Folge 7vom 09.01.2022
Ordnungsproblem bei Schauspielerin Joyce Ilg

Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Folge 7: Ordnungsproblem bei Schauspielerin Joyce Ilg

25 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 6

Isabella ist zu Gast bei Schauspielerin Joyce Ilg, die ihre Wohnung endlich auf Vordermann bringen möchte. Besonders im Badezimmer der jungen Frau herrscht das reinste Chaos. Deshalb wünscht sich Joyce ein Ordnungssystem, das Struktur schaffen soll. Isabella besorgt neben neuen Möbeln mit praktischen Behältern auch einige Pflanzen, die eine angenehme Atmosphäre verbreiten. Wird die Schauspielerin sich auch in ihrem neuen Bad wie zuhause fühlen?

