Ordnungsproblem bei Schauspielerin Joyce IlgJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 7: Ordnungsproblem bei Schauspielerin Joyce Ilg
25 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 6
Isabella ist zu Gast bei Schauspielerin Joyce Ilg, die ihre Wohnung endlich auf Vordermann bringen möchte. Besonders im Badezimmer der jungen Frau herrscht das reinste Chaos. Deshalb wünscht sich Joyce ein Ordnungssystem, das Struktur schaffen soll. Isabella besorgt neben neuen Möbeln mit praktischen Behältern auch einige Pflanzen, die eine angenehme Atmosphäre verbreiten. Wird die Schauspielerin sich auch in ihrem neuen Bad wie zuhause fühlen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick