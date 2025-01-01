Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Chaos im WG-Partykeller

sixxStaffel 1Folge 13
Folge 13: Chaos im WG-Partykeller

24 Min.Ab 6

In einer WG in Köln wird Isabellas Unterstützung dringend benötigt. Der Partykeller der fünf Bewohner platzt aus allen Nähten. Hier entdeckt Isabella einige Schätze, die es neu zu verstauen gilt. Deshalb hat sich die Aufräum-Expertin ein neues Konzept überlegt: Kaputte Regale werden durch geschlossene Schränke ersetzt. Zusätzlich helfen weiße Aufbewahrungsboxen unter der Kellertreppe, Ordnung zu halten. Und eine neue Wohnlandschaft soll für ein gemütliches Ambiente sorgen.

