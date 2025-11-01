Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 1Folge 11
40 Min.Ab 6

Pan Am hat Großes vor: Sie will als erste westliche Fluggesellschaft eine Fluglinie nach Moskau eröffnen. Die Crew samt Captain Broyles wird bei ihrem Aufenthalt in Russland jedoch auf Schritt und Tritt von dem KGB verfolgt. Als Laura und Bridget Fotos schießen, werden sie in Haft genommen. Maggie ist entsetzt, als sie erfährt, dass die "Village Voice" ihren vernichtenden Artikel über ihren Schwarm Rawlings gedruckt hat. Dieser ist alles andere als begeistert ...

Sony Pictures
