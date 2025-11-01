Pan Am
Folge 13: Der richtige Zeitpunkt
40 Min.Ab 6
Colette hat einen neuen Verehrer: Es ist der zwölfjährige Charlie, der zwischen seinen geschiedenen Eltern hin- und herpendelt. Dean hat sich unterdessen von Ginny getrennt - sie hält die Beziehung allerdings nicht für beendet. Laura hingegen ist untröstlich, da sie eine tolle Gelegenheit verpasst hat, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Mit einer Mischung aus Frust und Neugier, lässt sie sich auf ein pikantes Vorhaben ein ...
