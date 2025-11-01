Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony Pictures
Staffel 1
Folge 8
Folge 8: Der Hurrikan

40 Min.
Ab 12

Die PAN AM-Crew reist heute nach Caracas. Während des Flugs erleidet der altersschwache Henry einen Herzanfall. Um Henrys Leben zu retten, muss Dean die Maschine in Port-au-Prince, Haiti notlanden. Mit Müh' und Not gelingt es der Crew einen Arzt aufzutreiben. In der Zwischenzeit steckt Colette in der Zwickmühle: Sie möchte die Haitianerin Tasha mit an Bord nehmen, doch die anderen Passagier sind darüber gar nicht erfreut ...

