Pan Am

Ich bin ein Berliner

Sony PicturesStaffel 1Folge 3
Ich bin ein Berliner

Ich bin ein BerlinerJetzt kostenlos streamen

Pan Am

Folge 3: Ich bin ein Berliner

41 Min.Ab 6

Die Crew macht sich auf den Weg nach Berlin, wo Präsident Kennedy eine Rede vor dem Rathaus Schöneberg halten wird. Maggie ist begeisterte Kennedy-Anhängerin und setzt bei den Journalisten an Bord all ihren Charme ein, um in den Pressebereich zu gelangen. Ihr größter Wunsch ist es, ihrem Helden einmal die Hand zu schütteln. Unterdessen hat Kate Probleme anderer Art: Sie muss einen schwierigen Auftrag erfüllen, bei dem sie die in Not geratene Agentin Anke kennenlernt ...

Pan Am
Sony Pictures
Pan Am

Pan Am

