Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wetteinsatz

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 12vom 05.09.2025
Wetteinsatz

WetteinsatzJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 12: Wetteinsatz

40 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum und Rick sind begeistert von einem 1963er Fiat Multipla 600, während Corey ein seltenes Musikinstrument inspiziert.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen