Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: In den Schuhen von Ringo Starr
40 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum inspiziert ein Paar Stiefel - signiert von dem Beatles-Mitglied Ringo Starr.
