Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 15vom 09.12.2025
40 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick eine original Eastman-Kodak-Kamera inspiziert, steht Corey vor einer ungeöffneten Box voller Süßigkeiten aus den 1980er Jahren.

Kabel Eins Doku
