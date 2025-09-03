Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 9vom 03.09.2025
Folge 9: Italienträume

40 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Der Verkäufer eines Tamburins behauptet, Kultsänger Prince hätte das Instrument gespielt. Corey ist indes begeistert von einem alten tragbare Videospielsystem.

