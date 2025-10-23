Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Jäger der verlorenen Schätze

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 29vom 23.10.2025
Folge 29: Jäger der verlorenen Schätze

40 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick versinkt förmlich in einer Schatztruhe, während Corey ein heikles Stück französischer Geschichte in den Händen hält.

