Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Völlig verstrahlt

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 42vom 03.11.2025
Völlig verstrahlt

Folge 42: Völlig verstrahlt

40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet ein Paar Winterstiefel aus dem Zweiten Weltkrieg. Später staunt er über eine der ersten Handfeuerwaffen aus dem 16. Jahrhundert.

