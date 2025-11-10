Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Schrille Angebote und schräge Preise

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 53vom 10.11.2025
Schrille Angebote und schräge Preise

Schrille Angebote und schräge PreiseJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 53: Schrille Angebote und schräge Preise

38 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde präsentiert eine Sammlung Actionfiguren, signiert von den Darstellern der Kult-Zombiereihe "The Walking Dead". Wird Chum zubeißen?

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen