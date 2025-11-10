Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 52: Han Solos Blaster
39 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde präsentiert einen Brief von Stephen King, und Corey demonstriert eine alte Familientradition, als ein Poster von James Bond auf dem Tresen landet.
