Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 43: Alice im Wunderland
40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Händler präsentiert Rick eine der ersten Ausgaben der berühmten Geschichte von "Alice im Wunderland".
