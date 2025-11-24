Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 1: Kugelsicher
21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. George S. Patton - der Name dieses Generals, der im Zweiten Weltkrieg die US-Armee anführte, dürfte jedem US-Amerikaner ein Begriff sein. Die Profis prüfen ein Fotoalbum, das seine Signatur enthält. Ein Kunde bietet Rick und Chumlee eine kugelsichere Weste an.
