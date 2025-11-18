Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 25: Wild West Show
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Das Klassenbuch des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan findet seinen Weg in den Laden. Und: Rick und Richard wollen sich eine Vintage-Telefonzelle ansehen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick