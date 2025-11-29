Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Von Nascar und NASA

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 3vom 29.11.2025
21 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Menge Astronauten hinterlassen ihr Autogramm auf einem Foto. Die Pfand-Profis haben Schwierigkeiten, den Wert zu ermitteln. Und: Einige Objekte werden einer Echtheitsprüfung unterzogen.

Kabel Eins Doku
