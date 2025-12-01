Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 4: Freiheitskämpfer
21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde bringt eine seltene Aufnahme einer Rede vor Dr. Martin Luther King jr. in den Laden. Sie wurde wenige Monate vor dessen Ermordung aufgenommen. Rick prüft, ob sie für einen Kauf in Frage kommt.
