Piets irre Pleiten
Folge 16: Party ohne Ende
Wie so viele Schüler, möchte auch Zeke nach den Ferien nicht zurück in die Schule. Was wäre da besser, als sich einfach noch ein paar zusätzliche Feiertage herbei-zuzaubern? Dank seines wundersamen Notizblocks ist das für Zeke ein Klacks. Und so wird im Hause Palmer tagelang jeder erdenkliche Feiertag gefeiert. Ganz egal, ob es das chinesische Neujahrsfest, der mexikanische Unabhängigkeitstag oder Ostern ist. Doch schon nach kurzer Zeit kommt Zeke all das Feiern aus den Ohren heraus, und er möchte wieder in den ganz normalen Schulalltag zurück. Dazu müsste er al-lerdings seinen magischen Notizblock zum Einsatz bringen und schwuppdiewupp - wäre es geschehen! Schade nur, dass das wertvolle Gerät bei einer Rangelei kaputt gegangen ist. Der Einzige, der es reparieren könnte, wäre sein bester Freund Jay. Der aber ist vollauf damit zufrieden, dass das Leben ausschließlich aus Feiertagen besteht. Für irgendwelche Reparaturmaßnahmen sieht er also keinerlei Anlaß. Was also kann Zeke tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick