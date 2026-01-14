Piets irre Pleiten
Folge 5: Wie Pech und Schwefel
Jay ist alles andere als überzeugt davon, dass Zeke seinen elektronischen Zeichen-block zu ihrer beider Vorteil benutzt. Sehr genau weiß er nämlich, dass immer etwas schief geht. Und das tut es auch diesmal. Denn Zeke sorgt dafür, dass er an seinem besten Freund Jay klebt wie Pech und Schwefel: unfreiwillig und unlösbar. Die beiden bleiben solange wie siamesischen Zwillinge miteinander verbunden, bis der Zeichenblock wieder aufgeladen ist und Zeke durch eine neue Zeichnung die missliche Situation beenden kann. Doch bis dahin hat unser Held nichts zu lachen – umso weniger, als ihn ausgerechnet jetzt Maxine zu einem Rendezvous bittet. Gänzlich unerfreulich werden die Dinge, als Jay und Zeke gemeinsam wirken wie ein zugkräftiger Magnet: die Eisenteile fliegen ihnen beiden nur so um die Ohren!
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