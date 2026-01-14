Piets irre Pleiten
Folge 3: Der doppelte Piet
Alleine beim Gedanken läuft einem doch schon das Wasser im Mund zusammen, oder? Ein Doppelgänger, der alle unangenehmen Arbeiten, auf die man selbst abso-lut keine Lust hat, zuverlässig verrichtet: Hausarbeiten zum Beispiel oder Hausauf-gaben. Zeke hat sich durch die magischen Kräfte seines elektronischen Zeichen-blockes den Wunsch erfüllt, und der dienstfertige Doppelgänger funktioniert gut. Sehr gut! Jedenfalls solange, bis Rachel Verdacht schöpft und Zeke sich entschließt, den Zekeoid umzuwandeln: in einen Zeke, der so wenig dienstbeflissen ist wie er selbst. Das ist leider ein Fehler. Denn der Doppelgänger beginnt systematisch, den eigent-lichen Zeke aus dessen eigenen Leben zu drängen, seinen Platz in Schule und Fa-milie einzunehmen und zu allem Überfluss auch noch mit Maxine anzubandeln, Zekes heimliche Liebe. Das kann Zeke auf gar keinen Fall zulassen. Original und Doppelgänger liefern sich mit ihremn jeweiligen Zeichen-blöcken einen Kampf der Giganten.
