Piets irre Pleiten
Folge 4: Bleib cool, Mann!
Es wäre eine tolle Party geworden, die Zeke gemeinsam mit seinen Freunden zuhau-se feiert. Es wäre! Denn leider schneit Papa Alvin in die Szene und glaubt, die Clique mit seinem höchst peinlichen Cellospiel erfreuen zu können. Zeke kriegt einen knall-roten Kopf und verwandelt per Zeichnung auf seinem magischen Notizbuch den hausbackenen Papa in einen coolen Rocker. Der macht plötzlich bei allen total Eindruck, sorgt aber am Ende der Party dafür, dass sich die familiäre Situation grundlegend ändert. Denn für den nun Leadgitarre spielenden Rockerpapa sind die eigenen Kinder viel zu brav und angepaßt. Energisch beginnt er damit, aus Ike, Raquel und Zeke nicht nur coole Sprößlinge, sondern auch eine megacoole Rock-band zu formen. Und weil eine Rockband sich auch ihren Fans präsentieren muss, hat er in der Schulaula auch schon das erste Konzert angesagt. Schade nur, dass Zeke so gar kein Talent als Rocker hat.
