Großeingriff bei Hunde-Dame SmillaJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Großeingriff bei Hunde-Dame Smilla
46 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12
Dr. Dreesen untersucht Kater Fritzi und stellt fest, dass das Knie des Bengalen so sehr beschädigt ist, dass er in einer Klinik behandelt werden muss. Auch Hunde-Dame Smilla steht vor einem größeren Eingriff - ihr Gebiss muss nahezu vollständig entfernt werden. Bei Rüde Rasputin steht ein Kontrolltermin an und der Doc stellt fest, dass der Tumor im Ohr des Vierbeiners erneut gewachsen ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick