Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 6: Schwebt Dackel-Dame Charlotte in Lebensgefahr?
45 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
In der Kleintiersprechstunde auf Gut Herrenhöhe versucht Dr. Dreesen, das Meerschweinchen Fee zu retten. Durch einen Madenbefall ist der kleine Nager in einem lebensbedrohlichen Zustand. Außerdem muss sich der Doc um Dackel-Dame Charlotte kümmern. Der Vierbeiner hat einen giftigen Pilz gefressen, der dringend wieder raus muss.
