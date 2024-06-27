Kaninchen Babys im DoppelpackJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 5: Kaninchen Babys im Doppelpack
45 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 12
Dr. Dreesen wird gebeten, einen Erste-Hilfe-Kurs für das Personal des Tierschutzvereins "Notpfote" zu veranstalten - eine Aufgabe, die der Doc gerne übernimmt, auch wenn sein Terminkalender ohnehin schon sehr voll ist. Gemeinsam mit Wildtierärztin Simone behandelt er außerdem vier afrikanische Stachelschweine und kümmert sich erneut um das Ohr von Dauerpatient Rasputin.
