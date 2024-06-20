Notfall bei French Bully Hündin BonnieJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 4: Notfall bei French Bully Hündin Bonnie
46 Min.Folge vom 20.06.2024Ab 12
Der 65. Geburtstag von Dr. Dreesen steht unmittelbar bevor und die Vorbereitungen für die große Party laufen auf Hochtouren. Sogar Besuch aus Afrika wird für die Feierlichkeiten eingeflogen. Doch erst einmal hat der Doc noch alle Hände voll zu tun: Er muss die Hufrehe bei Haflinger-Wallach Robino behandeln und die Gebärmutter von Hündin Bonnie entfernen, bevor es zu einer Blutvergiftung kommt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick