Erste Hilfe Kurs bei Dr. DreesenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 7: Erste Hilfe Kurs bei Dr. Dreesen
45 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12
Meerschweinchen Casimir leidet unter einem dicken Abszess an seinem Pfötchen. Dr. Dreesen versucht, den kleinen Patienten zu behandeln, ohne ihn einer Operation auszusetzen. Außerdem darf der Landtierarzt einen Habicht in die Freiheit entlassen und holt sich bei Wildvogelexperte Dirk Sindhu noch ein paar Erste-Hilfe-Tipps. Denn der Workshop beim Tierschutzverein "Notpfote" steht an, und der Doc will möglichst gut vorbereitet sein.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick