Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Erste Hilfe Kurs bei Dr. Dreesen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 7vom 11.07.2024
Erste Hilfe Kurs bei Dr. Dreesen

45 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12

Meerschweinchen Casimir leidet unter einem dicken Abszess an seinem Pfötchen. Dr. Dreesen versucht, den kleinen Patienten zu behandeln, ohne ihn einer Operation auszusetzen. Außerdem darf der Landtierarzt einen Habicht in die Freiheit entlassen und holt sich bei Wildvogelexperte Dirk Sindhu noch ein paar Erste-Hilfe-Tipps. Denn der Workshop beim Tierschutzverein "Notpfote" steht an, und der Doc will möglichst gut vorbereitet sein.

