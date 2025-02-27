Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 1 vom 27.02.2025
45 Min. Folge vom 27.02.2025 Ab 12

Die Kleintiersprechstunde auf Gut Herrenhöhe hält Dr. Dreesen und sein Team auf Trab: Ein Hund, der alles frisst - nur kein Hundefutter - und ein krankes Kaninchen fordern volle Aufmerksamkeit. Doch damit nicht genug: Tierschützerin Kerstin Kuhlow bringt zwei Streuner plus Nachwuchs aus Duisburg-Marxloh mit.

