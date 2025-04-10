Krabbeliger Besuch bei Dr. DreesenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 7: Krabbeliger Besuch bei Dr. Dreesen
46 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
In der Kleintiersprechstunde von Dr. Dreesen sorgt ein seltener Patient für Gänsehautfeeling: Warum hat Vogelspinne Lindsey seit einem Jahr nichts gefressen? Gemeinsam mit Lebensgefährte Klaus packt der Doc außerdem wieder in Duisburg-Marxloh mit an: Bei der wöchentlichen Kastrationsaktion der Streunerkatzen wird im Dienste des Tierschutzes nicht lange gefackelt - ein Einsatz, der dem tierlieben Doc Dreesen besonders am Herzen liegt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick