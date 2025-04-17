Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 8vom 17.04.2025
Folge 8: Schnitzverletzung bei Rüde Snoopy

45 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Rüde Snoopy hat sich bei seinem täglichen Streifzug eine Schnittverletzung zugezogen. Jetzt heißt es Leine statt Freiheit - sehr zum Missfallen des kleinen Jack Russels. Hauskaninchen Mia dagegen hat ganz andere Probleme. Ihre Pfötchen jucken wie verrückt. Und bei Katze Pünktchen wird es ernst: Wegen schmerzhafter Nierensteine steht heute eine Operation auf dem Plan. Hier ist neben Konzentration vor allem der Hörsinn von Doc Dreesen gefragt.

