Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Dr. Dreesen im Einsatz zum Wohle der Straßenkatzen
46 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Dr. Dreesen und seinem Partner Klaus steht ein aufregender Tag bevor: Nach einer turbulenten Sprechstunde voller tierischer Herausforderungen machen sich die beiden auf den Weg nach Duisburg-Marxloh. Dort trifft sich der Landtierarzt mit Kerstin Kuhlow von der Streunerhilfe Duisburg, um ihr wichtiges Katzen-Kastrationsprojekt zu unterstützen. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, das Leid von Straßenkatzen zu verringern und langfristig die Streunerpopulation zu kontrollieren.
