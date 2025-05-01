Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 10: Trittfeste Alpakas
46 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
Landtierarzt Dr. Dreesen und sein Partner Klaus machen sich mit dem Tiermobil auf den Weg nach Duisburg, um die Arbeit der Streunerhilfe zu unterstützen. Mit Hingabe kümmern sie sich um wilde Stubentiger und handzahme Samtpfoten. Oberste Priorität: Den Duisburgern die Kastration ihrer Fellnasen schmackhaft zu machen. Danach steht ein flauschiger Termin auf dem Programm: Ein Alpakaeinsatz mit Sprechstundenhilfe Tanja sorgt für tierische Abwechslung.
