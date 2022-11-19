Late Night Show: Zum Staffelauftakt packen Jenny Elvers und Gigi Birofio aus!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Late Night Show: Zum Staffelauftakt packen Jenny Elvers und Gigi Birofio aus!
78 Min.Folge vom 19.11.2022Ab 12
Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur bissigen Show-Verlängerung ein. Zum Staffelauftakt begrüßt das scharfzüngige Duo Jenny Elvers, Gigi Birofio und Mark Terenzi in geselliger Runde und schaltet live zu den Bewohner:innen.
