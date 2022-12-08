Des einen Freud, des anderen Leid: Gönnen die anderen Rainer Gottwald den Sieg?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 20: Des einen Freud, des anderen Leid: Gönnen die anderen Rainer Gottwald den Sieg?
52 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Die Jubiläumsstaffel 2022 endet mit einem Knall, denn heute steigt eine riesen Party! Rainers Sieg muss gefeiert werden und dafür sind alle Finalist:innen nach ihrem Auszug aus dem Haus bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu Gast. Wer gönnt Rainer den Siegertitel und wo gibt es böses Blut?
