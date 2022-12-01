Alles dreht sich um Jennifer Iglesias!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 13: Alles dreht sich um Jennifer Iglesias!
74 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12
Das Dreamteam der Nacht ist zurück: In „Promi Big Brother - Die Late Night Show" wird heute ordentlich gefeiert, denn Melissa ist wieder zurück! Mit ordentlich Klatsch & Tratsch im Gepäck begrüßt das nun vollständige Team heute Jennys Fanclub. Warum ihr Ex-Freund sich nicht die Couch mit deren besten Freundin teilen möchte, bleibt abzuwarten…
