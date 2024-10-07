Mit Cindy aus Marzahn und Sam Dylan: Quassel-Quadrat spricht über Drama-DreieckJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 1: Mit Cindy aus Marzahn und Sam Dylan: Quassel-Quadrat spricht über Drama-Dreieck
56 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Sam Dylan und Cindy aus Marzahn sind bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024 zu Gast und sprechen über das Thema des Tages: Das sich anbahnende Drama zwischen Mike Heiter und Elena Miras - und mittendrin ist seine aktuelle Freundin Leyla Lahouar. Wird die junge Liebe diese Zerreißprobe aushalten oder ist diese Extremsituation für die beiden Turteltauben zu viel des Guten? Jochen Bendel und Melissa Khalaj analysieren die Situation messerscharf und geben ihre Einschätzung.
