Die neue Container-Chefin und professionelle Fluch-AbwehrJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 3: Die neue Container-Chefin und professionelle Fluch-Abwehr
55 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Hier werden Wunder wahr! Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show'" 2024 steht das Wohlergehen der Bewohner:innen im Vordergrund. Melissa Khalaj will Daniel Lopes von dem Fluch befreien, der seit einiger Zeit auf ihm lastet. Dafür hat sie sich einiges einfallen lassen. Peter Klein, Maurice Dziwak und Frauke Drathschmidt sind zu Gast und haben einigen Senf mitgebracht, den sie nun zu allen brisanten Themen rund um die Bewohner:innen dazugeben. Außerdem wird die neue Container-Chefin gekürt.
