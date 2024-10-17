Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Ex-Bewohner Chris Manazidis sieht Elena auf der Abschussliste

SAT.1Staffel 2024Folge 10vom 17.10.2024
54 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Holt die Taschentücher raus! Als Cecilia Asoro direkt nach ihrem Exit aus dem Container von "Promi Big Brother" 2024 auf dem Sofa Platz nimmt, kann sie ihre Tränen nicht zurückhalten und das Salzwasser läuft nur so aus ihren Augen hinaus. Dabei geht es ihr weniger um sie als um ihre neue Freundin Elena, die sie zurücklassen musste. Der ehemalige "Promi -Big-Brother"-Bewohner Chris Manazidis kann das so gar nicht verstehen. Auch mit von der Partie ist Mike Heiters erste Liebe: Laura Morante.





