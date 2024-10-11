Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 4vom 11.10.2024
68 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12

Ein nächtliches Drama hält Melissa Khalaj und Jochen Bendel auf Trab. In der Liveschalte zweifelt Leyla Lahouar daran, dass zwischen Mike Heiter und Elena Miras wirklich keine Gefühle mehr sind. Leyla weint bittere Verzweiflungs-Tränen. Sie hat Angst, gehen zu müssen und die beiden unbeaufsichtigt im Container zurückzulassen. Diese verzwickte Situation analysieren auch die Gäst:innen Dilara Kruse, GarrySecret und der Verlobte von Bea Peters, Norbert Lange. Was sagt Letzterer zu dem Drama um Bea?

